Nella notte, il ristorante L’Artrov è stato vittima di un furto. Il proprietario, arrivato alle prime luci dell’alba, ha rinvenuto la porta forzata e i frigoriferi saccheggiati. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, i ladri sono stati fermati poche ore dopo. Il titolare ha commentato con amarezza, chiedendo maggiore sicurezza per tutelare il suo esercizio e il lavoro dei dipendenti.

A scoprire il furto al locale è stato lui stesso ieri mattina. "Sono arrivato alle 6,30 per l’apertura e ho trovato la porta divelta, i frigoferi aperti. Ed era sparito il registratore di cassa". Così Riccardo Bianchini, il titolare del ristorante L’Artrov vicino alla stazione, ha subito dato l’allarme chiamando il 113. Dopo pochi minuti sul posto si presentata una pattuglia della polizia. Dopo i primi accertamenti, gli agenti si sono messi a caccia dei ladri. Nel giro di mezzora hanno ritrovato il registratore di cassa, vuoto: i ladri l’avevano abbandonato sui binari. Ma le ricerche sono proseguite e dopo alcune ore i poliziotti sono riusciti a rintracciare i malviventi nelle vicinanze della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto al ristorante L’Artrov. Ladri arrestati dopo poche ore. Il titolare: "Ridateci l’esercito"

