Fuorigrotta fermati in auto a noleggio con pistola pronta a sparare | 3 arresti Sono di Villaricca e Fratta

Nella notte a Fuorigrotta, tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli mentre erano a bordo di un’auto a noleggio con una pistola pronta all’uso. I soggetti, residenti rispettivamente a Villaricca e Fratta, sono stati fermati e portati in custodia, suscitando preoccupazione per la sicurezza locale. Di seguito i dettagli dell’intervento e dei soggetti coinvolti.

Tre uomini arrestati con una pistola pronta a sparare a bordo di un'auto a noleggio. È accaduto nella notte a Fuorigrotta, dove i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno fermato e portato in carcere tre soggetti: Emanuele Luigi Guarino, Domenico Ronga e Alessandro Sorvino, rispettivamente di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, trovati in possesso di una Beretta calibro 9 con matricola abrasa. Il controllo è scattato intorno alle 2 di domenica 25 gennaio in viale J.F. Kennedy. Secondo quanto ricostruito, l'arma era pronta all'uso: con colpo in canna e 14 cartucce già inserite nel caricatore.

