Funerali Alessandro Venier la madre è assente | cosa ha scritto nella lettera per il figlio ucciso

A Gemona si è svolto il funerale di Alessandro Venier, scomparso sei mesi fa. La madre, detenuta e coinvolta nella vicenda insieme alla compagna, non ha potuto essere presente e ha scritto una lettera come suo ultimo saluto. In essa, esprime sentimenti di affetto e rammarico, lasciando un messaggio di dolore e di ricordo per il figlio.

Oggi a Gemona si è svolto il funerale di Alessandro Venier, ucciso sei mesi fa. La madre, detenuta e accusata insieme alla compagna, non ha potuto partecipare e ha affidato a una lettera il suo ultimo saluto al figlio: “Forse per qualcuno questo scritto non dovrebbe essere letto, ma sono comunque sua madre".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su funerali alessandro

Il presidente Mattarella ha inviato una lettera a Papa Leone XIV, ricordando le parole di Papa Paolo VI:

Sono stati resi noti i risultati della perizia tossicologica riguardanti Alessandro Venier, 35 anni, vittima di un omicidio avvenuto il 25 luglio 2025 a Gemona del Friuli.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su funerali alessandro

Argomenti discussi: Delitto di Gemona, lunedì i funerali di Alessandro Venier; Omicidio Gemona, depositata la perizia: ecco come è morto Alessandro Venier; Alessando Venier ucciso e fatto a pezzi, la figlia di un anno è ancora ospite in una struttura protetta. Funerali: arriva l'ok dopo sei mesi; Omicidio di Gemona, la lettera di Lorena per suo figlio: Addio anima nera.

Funerali Alessandro Venier, la madre è assente: cosa ha scritto nella lettera per il figlio uccisoOggi a Gemona si è svolto il funerale di Alessandro Venier, ucciso sei mesi fa. La madre, detenuta e accusata insieme alla compagna, non ha potuto partecipare e ha affidato a una lettera il suo ultimo ... fanpage.it

Alessando Venier ucciso e fatto a pezzi, la figlia di un anno è ancora ospite in una struttura protetta. Funerali: arriva l'ok dopo sei mesiLa Procura della Repubblica di Udine ha rilasciato il nullaosta alla sepoltura di Alessandro Venier, l'uomo di 35 anni ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna a ... corriereadriatico.it

La Polizia ha scortato la salma alle 5 di sabato dall’obitorio al cimitero per una cerimonia riservata ai familiari più stretti Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/26/01/2026/foggia-funerali-blindati-per-alessandro-moretti-nipote-del-bo - facebook.com facebook

Foggia, funerali blindati all’alba per Alessandro Moretti, il nipote del boss x.com