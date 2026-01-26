Funerali Alessandro Venier la madre è assente | cosa ha scritto nella lettera per il figlio ucciso
A Gemona si è svolto il funerale di Alessandro Venier, scomparso sei mesi fa. La madre, detenuta e coinvolta nella vicenda insieme alla compagna, non ha potuto essere presente e ha scritto una lettera come suo ultimo saluto. In essa, esprime sentimenti di affetto e rammarico, lasciando un messaggio di dolore e di ricordo per il figlio.
Cosa ha scritto il presidente Mattarella nella lettera a Papa Leone XIV: il messaggio ai governi
Il presidente Mattarella ha inviato una lettera a Papa Leone XIV, ricordando le parole di Papa Paolo VI:
“Overdose da farmaci e soffocamento”: così Alessandro Venier è stato ucciso da madre e compagna
Sono stati resi noti i risultati della perizia tossicologica riguardanti Alessandro Venier, 35 anni, vittima di un omicidio avvenuto il 25 luglio 2025 a Gemona del Friuli.
