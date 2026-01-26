Fugge alla vista della polizia caos in centro | arrestato 18enne

Nella giornata di ieri, un 18enne egiziano con precedenti è stato arrestato nel centro città dalla polizia, che lo aveva inseguito dopo un tentativo di fuga. L’individuo è stato accusato di detenzione di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per porto di armi. L’episodio ha causato momenti di caos in zona, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza urbana.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 18enne egiziano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, anche, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.In.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su fugge vista Fugge alla vista della Volante e semina il caos lungo le strade Un inseguimento tra le strade di Rimini ha coinvolto una vettura inseguita dalla Polizia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su fugge vista Argomenti discussi: Reggio. Fugge alla vista della Volante, poi nell’inseguimento la sperona: arrestato; In macchina con cocaina e contanti, alla vista della Polizia fugge. Arrestato 31enne di Gagliano del Capo; FUGGE ALLA VISTA DELLA VOLANTE: 30ENNE TUNISINO FERMATO IN CENTRO, POLIZIOTTO FERITO; Si finge malato per evitare il carcere, poi fugge in auto alla vista dei carabinieri e si schianta: il 62enne friulano è finito in cella... Cerca di fuggire alla volante della polizia e la sperona, arrestato il giorno seguenteREGGIO EMILIA – Nelle prime ore di lunedì 19 gennaio, intorno alle 2, operatori della squadra volanti della polizia di Stato, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno ... reggionline.com In macchina con cocaina e contanti, alla vista della Polizia fugge. Arrestato 31enne di Gagliano del CapoAl termine della perquisizione sono stati rinvenuti circa 18 grammi di cocaina suddivisa in 19 dosi e 3.000 euro in contanti ... leccenews24.it Si finge malato per evitare il carcere, poi fugge in auto alla vista dei carabinieri e si schianta: il 62enne friulano è finito in cella VIDEO - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.