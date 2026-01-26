Frosinone ok della Regione ai progetti PR FESR | il Parco del Fiume Cosa diventa protagonista

La Regione ha approvato i progetti del Piano di Rilancio FESR per Frosinone, con particolare attenzione al Parco del Fiume. Il Sindaco Riccardo Mastrangeli, insieme al Segretario Comunale dr. Mauro Andreone e al Dirigente LL, sottolineano l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo e la riqualificazione della città. Questi interventi mirano a valorizzare il patrimonio locale e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, congiuntamente al Segretario Comunale dr. Mauro Andreone ed al Dirigente LL.PP Ing. Ivano Petrillo, ha incontrato in Regione Lazio l'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione On. Roberta.

