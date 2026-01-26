Frosinone corre la Mezza Ciociara 2026 | i vincitori della mezza e della gara corta

Frosinone si prepara alla Mezza Ciociara 2026, un evento che unisce sport e tradizione nel cuore della città. Nonostante la pioggia abbia accompagnato la giornata, atleti e appassionati hanno partecipato con impegno e passione. Di seguito, i nomi dei vincitori della gara corta e della mezza maratona, testimonianza della competizione e del valore di questa manifestazione.

Una mattinata iniziata sotto una fitta pioggia non ha fermato l'entusiasmo e la determinazione degli atleti della Mezza Ciociara 2026. Con il passare delle ore, il cielo ha concesso una tregua, regalando condizioni ideali per vivere un'edizione intensa ed emozionante della manifestazione, organizzata con grande professionalità da Endurance Training. Tra le donne, successo netto per Aurora Ermini dell'Atletica Leggera Lazio, che ha dominato la gara chiudendo in 1:18:39, dimostrando grande solidità e controllo lungo tutto il tracciato. Grande spettacolo anche nella gara corta di 9,6 km, caratterizzata da ritmi elevati e arrivi combattuti.

