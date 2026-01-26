Fronte del Sì in vantaggio per il Referendum sulla Giustizia 2026 | cosa dicono i nuovi sondaggi

I nuovi sondaggi sul referendum sulla giustizia 2026 indicano un leggero vantaggio del fronte del Sì. Nel centrodestra il consenso si attesta all'89%, mentre anche gli elettori del Movimento 5 Stelle mostrano una tendenza favorevole. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle intenzioni di voto, evidenziando come le opinioni siano più articolate rispetto alle più recenti analisi pubblicate.

Referendum sulla giustizia, il fronte del Sì è in vantaggio: cosa dicono gli ultimi sondaggiGli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: cosa dicono i sondaggiIl referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo si avvicina, con i sondaggi che mostrano ancora un certo vantaggio dei favorevoli alla riforma approvata dal governo Meloni.

