Freddo e giorni della Merla nutrizionista ‘con zuppe e tisane comfort ed energia’

Con l'arrivo dei giorni della Merla, tradizionalmente i più freddi dell'anno, è importante scegliere alimenti che offrano comfort e energia. Una dieta equilibrata, con zuppe calde e tisane nutrienti, può aiutare a fronteggiare le basse temperature mantenendo il benessere. Un approccio semplice e consapevole può sostenere il nostro organismo durante questa stagione più rigida.

(Adnkronos) – Freddo e pioggia sull'Italia annunciano l'arrivo dei giorni della Merla, che secondo l'antica tradizione sarebbero quelli con le temperature più rigide dell'anno. Come possiamo difenderci anche a tavola? "L'alimentazione in questi giorni in cui il termometro scenderà deve prevedere i brodi caldi – spiega all'Adnkronos Salute il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita – Quando le nostre nonne cucinavano il brodo di pollo in inverno non era solo una minestra calda, ma una zuppa fatta con il pollo, ricchissima di antibiotici naturali. Quindi mangiare nei momenti di maggior abbassamento delle temperature il brodo caldo può fare solo che bene.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su freddo giorni

I Giorni della Merla, che si svolgono tra il 29 e il 31 gennaio, rappresentano un momento tradizionale molto radicato in Italia.

I Giorni della Merla, tradizione che segna gli ultimi giorni di gennaio, si avvicinano anche nel 2026, con date fissate al 29, 30 e 31 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su freddo giorni

Argomenti discussi: In arrivo i giorni della Merla: cosa dice la tradizione e perché non sono sempre i giorni più freddi; Arrivano i Giorni della Merla 2026, ma non è detto che siano i più freddi dell'anno: la leggenda e la meteorologia; Arrivano i giorni della merla, ma farà davvero così freddo? Forse no; Giorni della merla tra freddo e salute, chi rischia di più.

Giorni della Merla 2026: tra leggenda, freddo e presagi di primaveraCon l’avvicinarsi della fine di gennaio tornano puntuali i Giorni della Merla, che nel 2026 cadranno il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la tradizione ... funweek.it

Fa freddo o no nei Giorni della Merla? Cosa racconta davvero questa tradizione ai bambiniIn breve: il proverbio che racconta inverno, primavera e un po’ di meraviglia per i bambini ... nostrofiglio.it

Perché non andiamo alle Seychelles express 10 giorni a rigeneraci dal freddo invernale Dal 15 al 24 febbraio. Chi è interessato e vuole iscriversi , mi contatti, manca poco alla partenza per info cell. 3392471060 [https://www.viaggiavventurenelmondo.it/viag - facebook.com facebook

Previsioni #meteo, occhio ai Giorni della Merla. #Giuliacci: freddo e neve, ecco dove x.com