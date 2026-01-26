Freddo artico negli Usa gli spaghetti si congelano e restano sospesi | il video è virale

Un video che mostra spaghetti e forchetta sospesi in aria, come una scultura di ghiaccio naturale, sta attirando l’attenzione sui social media. La scena, ambientata negli Stati Uniti, evidenzia un freddo intenso che congela gli alimenti, creando un effetto visivo insolito e suggestivo. Questo fenomeno, insolito ma naturale, ha catturato l’interesse di molti utenti, diventando rapidamente virale online.

Un piatto di spaghetti e una forchetta che rimangono sospesi in aria, come fosse una scultura di ghiaccio naturale. E' diventato virale l'esperimento della meteorologa statunitense Jennifer McDermed, che ha mostra in modo visivo gli effetti estremi del freddo polare che sta colpendo gli Stati Uniti. Durante un'ondata di gelo particolarmente intensa

Il freddo estremo di Minneapolis crea la “ricetta” dei frozen spaghetti – Il videoA Minneapolis, le temperature raggiungono i -21°C, accompagnate da venti gelidi, mentre in piazza si svolgono proteste contro l’ICE.

