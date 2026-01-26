Fratelli d’Italia | rispetto per la scelta dell’avv Graverini un primo passo verso l’allargamento del centrodestra

Fratelli d’Italia esprime rispetto per la decisione dell’avv. Graverini, considerandola un primo passo verso l’ampliamento del centrodestra. La scelta evidenzia un percorso di dialogo e collaborazione tra le forze politiche, volto a rafforzare l’unità e la stabilità del fronte moderato. Questo atteggiamento rappresenta un momento importante nel contesto politico locale e nazionale, con l’obiettivo di promuovere un’azione condivisa e responsabile.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Fratelli d’Italia: rispetto per la scelta dell’avv. Graverini, un primo passo verso l’allargamento del centrodestra. «Fratelli d’Italia prende atto con rispetto e stima della decisione dell’avvocato Piero Melani Graverini, che ha scelto con grande senso di responsabilità di non accettare, in questa fase, la proposta di candidatura a sindaco di Arezzo avanzata dal centrodestra. Ringraziamo l’avvocato Graverini per la disponibilità dimostrata e per la serietà della riflessione compiuta. Riteniamo particolarmente significativa la sua dichiarata volontà di continuare a partecipare attivamente al percorso politico, sostenendo un altro candidato e non escludendo la possibilità di contribuire alla costruzione di una lista civica a supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia: «rispetto per la scelta dell’avv. Graverini, un primo passo verso l’allargamento del centrodestra» Leggi anche: Playoff Mondiali, il primo passo dell’Italia verso Zurigo! Le ultime sulla squadra di Gattuso Bonanno e Raja a un passo dall'addio alla Dc: i due consiglieri verso Fratelli d'Italia in quota ScarpinatoDomenico Bonanno e Viviana Raja hanno comunicato l’intenzione di lasciare la Democrazia Cristiana, annunciando la loro decisione sia al partito che al gruppo consiliare. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Matteo Lepore attacca Fratelli d'Italia: In questo Paese o ti pieghi a quel partito o subisci ritorsioni. La replica: Bambino viziato; Fratelli d'Italia, risanare le periferie con la polizia: la fuga di Marrone per le elezioni Comunali; Lepore: In questo Paese o ti pieghi a Fratelli d’Italia o subisci ritorsioni; Lepore: In questo Paese o ti inginocchi a Fratelli d’Italia, o subisci ritorsioni. Fratelli d’Italia: «rispetto per la scelta dell’avv. Graverini, un primo passo verso l’allargamento del centrodestra»Arezzo, 26 gennaio 2026 – Fratelli d’Italia: rispetto per la scelta dell’avv. Graverini, un primo passo verso l’allargamento del centrodestra. «Fratelli d’Italia prende atto con rispetto e stima della ... lanazione.it Matteo Lepore attacca Fratelli d'Italia: «In questo Paese o ti pieghi a quel partito o subisci ritorsioni». La replica: «Bambino viziato»Il sindaco di Bologna alla manifestazione contro il dimensionamento scolastico dell'Emilia-Romagna: «Vogliamo rispetto». FdI ribatte: «Svolgiamo solo il nostro dovere, tutti stanno riscontrando irrego ... corrieredibologna.corriere.it Lepore: “In Italia o ti pieghi a Fratelli d’Italia o subisci ritorsioni” x.com Fratelli d'Italia all'attacco della riqualificazione di piazza Mascarella facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.