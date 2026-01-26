Fratelli d’Italia | rispetto per la scelta dell’avv Graverini un primo passo verso l’allargamento del centrodestra

Fratelli d’Italia esprime rispetto per la decisione dell’avv. Graverini, considerandola un primo passo verso l’ampliamento del centrodestra. La scelta evidenzia un percorso di dialogo e collaborazione tra le forze politiche, volto a rafforzare l’unità e la stabilità del fronte moderato. Questo atteggiamento rappresenta un momento importante nel contesto politico locale e nazionale, con l’obiettivo di promuovere un’azione condivisa e responsabile.

Arezzo, 26 gennaio 2026 –  Fratelli d’Italia: rispetto per la scelta dell’avv. Graverini, un primo passo verso l’allargamento del centrodestra. «Fratelli d’Italia prende atto con rispetto e stima della decisione dell’avvocato Piero Melani Graverini, che ha scelto con grande senso di responsabilità di non accettare, in questa fase, la proposta di candidatura a sindaco di Arezzo avanzata dal centrodestra. Ringraziamo l’avvocato Graverini per la disponibilità dimostrata e per la serietà della riflessione compiuta. Riteniamo particolarmente significativa la sua dichiarata volontà di continuare a partecipare attivamente al percorso politico, sostenendo un altro candidato e non escludendo la possibilità di contribuire alla costruzione di una lista civica a supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

