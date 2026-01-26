Frantoi in Abruzzo | oltre 20mila ettari di produzione nella provincia di Chieti

In provincia di Chieti, in Abruzzo, si estende la più vasta area di produzione di olive da olio, con circa 20.050 ettari dedicati alla coltivazione. Questa regione si distingue per l'importanza storica e culturale dell'olivicoltura, che rappresenta un elemento fondamentale dell'economia locale. La vasta superficie dedicata alla coltivazione di olive contribuisce alla qualità e alla tradizione dell’olio extravergine prodotto in questa zona.

Nella provincia di Chieti la superficie di produzione di olive da olio è pari a 20.050 ettari. Si tratta della più estesa, seguita da Pescara (10.690 ettari), Teramo (5.780 ettari) e L’Aquila (2.077 ettari). In totale in Abruzzo operano 289 frantoi attivi su una superficie complessa di 330.800 ettari. Nel corso delle tre giornate di fiera, oltre alla presenza di 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer internazionali dei settori gdo, retail e Ho.Re.Ca. provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita, Evolio expo propone un programma di oltre 100 convegni, talk ed eventi che affrontano i principali temi strategici del settore olivicolo-oleario: dall’innovazione alla sostenibilità, dall’oleoturismo alla salute, fino alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extra vergine di oliva.🔗 Leggi su Chietitoday.it

690 ettari di olive da olio

