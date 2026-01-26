Franco Agyekum dopo MasterChef | Dicono che somiglio a Thuram Siamo entrambi ironici ma lui è più alto di me

Dopo l'eliminazione a MasterChef 15, Franco Agyekum ha deciso di cambiare percorso professionale, lasciando il ruolo di business manager per dedicarsi alla cucina. Durante un'interazione su Instagram, ha commentato la somiglianza con Thuram, sottolineando il suo spirito ironico. Franco ha inoltre ricordato che, sebbene condivida l’ironia con l’ex calciatore, lui è più basso di statura.

Franco Agyekum, 33 anni di Santa Lucia di Piave, ha deciso di lasciare il suo lavoro in ufficio dopo l’esperienza a MasterChef.

Dopo MasterChef Italia mi sono licenziato dalla multinazionale e lavoro in cucina. Non è stellato ma sono orgoglioso: l’ex concorrente Franco cambia vitaIl 33enne si è licenziato dalla multinazionale dopo l'esperienza televisiva: Ora sono finalmente felice ... ilfattoquotidiano.it

La prima sorpresa nell'intervista a Franco Agyekum, arriva subito. Il 33enne originario di Santa Lucia di Piave, ultimo eliminato da MasterChef, si presenta con indosso una giacca da cucina. Lui, che lavorava come business manager in una multinazionale fran - facebook.com facebook