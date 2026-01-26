Francia omaggio ai caduti in Afghanistan dopo false affermazioni di Trump

Un rappresentante del governo francese ha sottolineato l'importanza di rispettare la memoria dei soldati francesi caduti in Afghanistan, dissociandosi dalle dichiarazioni infondate di Donald Trump, che avevano messo in discussione il ruolo delle truppe NATO non statunitensi. La posizione ufficiale evidenzia la volontà di mantenere intatta la memoria e il rispetto per il sacrificio di chi ha servito in quel conflitto.

Un alto funzionario del governo francese ha dichiarato che la memoria dei soldati francesi morti in Afghanistan non dovrebbe essere macchiata in seguito alla falsa affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui le truppe dei Paesi NATO non statunitensi avrebbero evitato la linea del fronte durante quella guerra. Alice Rufo, ministro delegato presso il Ministero della Difesa, ha deposto una corona di fiori presso un monumento nel centro di Parigi dedicato a coloro che sono morti per la Francia nelle operazioni all’estero. Parlando con i giornalisti, Rufo ha detto che la cerimonia non era stata pianificata fino al fine settimana, aggiungendo che era fondamentale dimostrare che la Francia “non accetterà che la loro memoria venga insultata”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, omaggio ai caduti in Afghanistan dopo false affermazioni di Trump Approfondimenti su francia omaggio Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Tajani: “Onore ai militari italiani caduti” Recenti dichiarazioni di Trump criticano l’impegno della Nato in Afghanistan, sottolineando una presunta distanza tra le truppe alleate e le operazioni sul campo. Afghanistan, Meloni: «Stupore per le parole di Trump, affermazioni inaccettabili» La premier Giorgia Meloni ha espresso netta disapprovazione per le dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai soldati della Nato in Afghanistan. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Giorno della Memoria, le iniziative. Ravenna ricorda le vittime della Shoah. Francia, omaggio ai caduti in Afghanistan dopo false affermazioni di Trump(LaPresse) Un alto funzionario del governo francese ha dichiarato che la memoria dei soldati francesi morti in Afghanistan non dovrebbe ... stream24.ilsole24ore.com Omaggio ai caduti ma anche a chi combatte il virusE’ stata ricordata la ricorrenza del 4 Novembre anniversario della vittoria nella Grande Guerra e Festa delle Forze Armate. A San Benedetto il sindaco Pasqualino Piunti, accompagnato dal comandante ... ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.