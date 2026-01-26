Francesco Cafiso Duo apre la rassegna jazz alla Laudamo

Giovedì 29 gennaio alle ore 21, la Sala Laudamo di Messina ospita l'apertura della Rassegna Jazz con il concerto di Francesco Cafiso Duo. Un appuntamento che segna l'inizio di una stagione dedicata alla musica jazz, offrendo al pubblico un momento di ascolto intimo e raffinato. La serata rappresenta un’occasione per apprezzare la qualità e la varietà di un genere musicale sempre più presente nel panorama culturale locale.

Si aprirà giovedì 29 gennaio alle ore 21 la Rassegna Jazz alla Sala Laudamo di Messina. Ad esibirsi Francesco Cafiso Duo. Il sassofono di Francesco Cafiso e il pianoforte di Mauro Schiavone danno vita a un dialogo musicale intenso, fatto di ascolto, silenzi e improvvisi slanci emotivi. Linee melodiche raffinate e una solida struttura armonica accompagnano il pubblico in un’esperienza di jazz da vivere da vicino, che restituisce tutta la libertà espressiva e l’eleganza del jazz contemporaneo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Da Francesco Cafiso a Danilo Rea: al via la Rassegna Jazz alla Sala LaudamoLa Rassegna Jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina propone un percorso musicale che coinvolge artisti di talento, come Francesco Cafiso e Danilo Rea.

