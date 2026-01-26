La discussione in Francia riguarda una proposta di legge per vietare l’uso dei social media ai bambini sotto i 15 anni. La questione, sollevata nel cont contesto di preoccupazioni sulla sicurezza online dei più giovani, sta attirando l’attenzione del Parlamento. La decisione, ancora in fase di dibattito, potrebbe avere implicazioni significative per l’uso delle piattaforme digitali da parte dei minori nel paese.

PARIS, Jan 26 (Reuters) - France’s National Assembly debated legislation to ban children under 15 years old from social media on Monday, amid growing concerns about online bullying and mental health risks. The bill proposes banning under-15s from social networks and “social networking functionalities” embedded within broader platforms, and reflects rising public angst over the impact of social media on minors. President Emmanuel Macron has pointed to social media as one factor to blame for violence among young people. He is urging France to follow Australia, whose world-first ban for under-16s on social media platforms including Facebook, Snapchat, TikTok and YouTube came into force in December. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - France’s National Assembly debates banning under-15s from social media

Un pericoloso cittadino albanese è stato arrestato ad Abu Dhabi, secondo le fonti italiane.

FRANCE TO BAN KIDS FROM SOCIAL MEDIA

Argomenti discussi: De Castro: Sì al Mercosur, no alle iniquità, gli agricoltori non sono matti. Il mercato dell'America Latina è importantissimo.

