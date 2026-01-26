Frana a Niscemi case vicino al precipizio dopo i cedimenti del terreno | oltre mille evacuati

A Niscemi, si sono verificati recenti cedimenti del terreno che hanno causato una frana e la conseguente evacuazione di oltre mille persone. Le autorità hanno disposto la chiusura di strade e la sospensione delle attività scolastiche nelle zone interessate. La situazione rimane sotto controllo mentre si valutano le cause e si interviene per garantire la sicurezza dei residenti.

La vasta frana causata dal maltempo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha provocato l'evacuazione precauzionale di circa mille persone, la chiusura di strade e la sospensione delle attività scolastiche. Le immagini video mostrano il disastro: il terreno resta instabile, con lavori di monitoraggio in corso. Le immagini della frana a Niscemi Una parte significativa del centro abitato di Niscemi, che conta poco più di 30 mila residenti, è stata letteralmente inghiottita dalla frana, che non smette di avanzare. Lo smottamento, esteso ormai per 4 km, ha imposto l'evacuazione di circa mille persone, un dato destinato a crescere con il progredire dell'instabilità del terreno.

