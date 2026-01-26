foto wwf caserta colli tifatini oggetto di sversamenti abusivi

Recenti segnalazioni indicano un aumento di sversamenti abusivi di rifiuti nei Colli Tifatini, area di grande valore ambientale a Caserta. Le attività illecite, che sembrano essere orchestrate in modo sistematico, minacciano la qualità del territorio e la salute dell’ecosistema locale. È importante monitorare e contrastare questi comportamenti per preservare la bellezza e la sicurezza di quest’area, tutelata anche dall’intervento di associazioni come il WWF.

Tempo di lettura: 3 minuti Nelle ultime settimane sembra che una regia occulta abbia deciso di concentrare sui Colli Tifatini gli sversamenti abusivi di rifiuti. Si tratta di un vero e proprio attentato all’ambiente e quindi alla salute pubblica. Solerti cittadini da tempo ci inviano foto ( vedi allegati ) e la posizione di discariche abusive di pneumatici, eternit, rifiuti tessili e edili, a cui seguono le nostre segnalazioni agli organi competenti. In realtà più volte il Comune di Caserta ha provveduto rapidamente alla bonifica dei luoghi, ma non basta. Forse la grande attenzione mediatica e la maggiore presenza delle Forze dell’Ordine nei luoghi storici della Terra dei Fuochi sta spingendo i criminali ad utilizzare le nostre colline come discariche? I delinquenti che lucrano sulle attività illecite e sul lavoro nero hanno forse eletto Caserta Vecchia e Castel Morrone come la “nuova Terra dei Fuochi“? Questo non lo possiamo permettere! E’ necessario un intervento mirato e costante delle FF. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

