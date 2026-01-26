Forzano un distributore di sigarette e minacciano gli automobilisti in transito con una pistola | denunciati

Due giovani sono stati denunciati dopo aver tentato di forzare un distributore automatico di sigarette in via Zia Lisa. La polizia, intervenuta sul posto, ha identificato e fermato i responsabili, che minacciavano gli automobilisti con una pistola. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei cittadini e sulla presenza di comportamenti illeciti nelle aree pubbliche.

Individuati e denunciati due cugini ventenni ritenuti responsabili del tentato danneggiamento di un distributore automatico di sigarette all'esterno di una tabaccheria in via Zia Lisa, nel quartiere Librino La polizia ha individuato i due giovani che, alcuni giorni fa, hanno tentato di forzare un distributore automatico di sigarette, all’esterno di una tabaccheria in via Zia Lisa. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, i due, cugini tra loro, sono giunti a piedi davanti all’esercizio commerciale e hanno agito in pochi secondi. Dopo aver preso di mira il distributore da scardinare, hanno iniziato ad armeggiare, colpendo l’apertura con il calcio di una pistola ed esplodendo un colpo d’arma da fuoco, danneggiando la struttura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, tentano di scassinare un distributore di sigarette armati: denunciati due cugini ventenniDue giovani cugini ventenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania per aver tentato di scassinare un distributore automatico di sigarette davanti a una tabaccheria in via Zia Lisa.

