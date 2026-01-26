Fortuna Djokovic | ai quarti senza scendere in campo

Djokovic accede ai quarti senza dover scendere in campo, grazie a un turno di riposo che gli consente di recuperare energie. Questa fortuna mette in evidenza come anche nel tennis, oltre alle capacità tecniche, spesso il destino gioca un ruolo importante. Mentre Sinner affronta il prossimo impegno, il serbo si prepara con maggiore freschezza, dimostrando come le variabili imprevedibili possano influenzare gli esiti dei grandi tornei.

Quando si dice la fortuna. Perché non c'è solo Sinner ad avere dalla sua parte il destino, visto che Novak Djokovic potrà rifiatare un turno. Il serbo negli ottavi doveva incontrare stamattina (per noi) Mensik, ma un problema agli addominali del ceco ha fatto saltare il rendez-vous, e a 38 anni non è roba da poco. Dunque: visto lo scintillare di Nole fin qui, il 25esimo Slam potrebbe non essere così miracoloso, anche se ovviamente i dubbi sulla fattibilità restano. Anche perché tra i pericoli c'è pure Zverev (che ha liquidato Cerundolo), mentre si è evaporato Medvedev contro il ventenne americano Tien, vincitore con l'eloquente 6-4, 6-0, 6-1 (e tra le donne brilla la stellina Usa Jovic che troverà ai quarti la Sabalenka, con Gauff-Svitolina altro match già deciso). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

