Forte perturbazione in arrivo | porterà pioggia intensa e tanta neve in montagna

Una forte perturbazione sta per interessare il Nord Italia, portando precipitazioni intense e abbondante neve in montagna. La mancanza di un’area anticiclonica favorisce il transito di sistemi atlantici, con condizioni meteorologiche instabili previste almeno per i prossimi due giorni. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per affrontare con attenzione le eventuali criticità legate a questa situazione.

L’assenza dell’anticiclone favorisce il passaggio di perturbazioni atlantiche: piogge intense, neve sulle montagne e accumuli significativi in città e in provincia Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Nord Italia. L’assenza dell’anticiclone sullo scacchiere europeo favorirà infatti il transito di una serie di perturbazioni atlantiche: gli esperti meteo avvertono che le intemperie non daranno tregua per almeno i prossimi due giorni, con giornate caratterizzate da pioggia e nevicate anche intense. Secondo 3Bmeteo.com, martedì un nuovo fronte atlantico entrerà in azione al Nordovest, portando un peggioramento significativo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su forte perturbazione

