Forno crematorio a Scorrano | netta affermazione del no al referendum popolare

A Scorrano, si è svolto un referendum popolare riguardante la realizzazione di un forno crematorio nel territorio comunale. La partecipazione è stata significativa, con una netta maggioranza che ha espresso il proprio dissenso rispetto alla proposta. La consultazione ha rappresentato un momento importante di confronto e di ascolto delle opinioni della comunità locale sulla questione.

Un'ottima partecipazione alla consultazione dal basso sull'impianto nel territorio comunale: 1991 i votanti totali e 1844 i cittadini che hanno espresso la propria contrarietà Sono, infatti, stati 1991 i votanti che si sono recati alle urne, a fronte dei 3030 delle scorse Regionali: sono stati 1844 i no e 139 i sì, mentre le schede nulle sono risultate 8. Il sindaco, Mario Pendinelli, commentando l'esito ha espresso apprezzamento per il segretario comunale, per gli uffici e la polizia locale per aver garantito il corretto e tranquillo svolgimento della consultazione.

