Fontana | Ice per sicurezza Vance e Rubio

Alle ore 16.30, Fontana:Ice sarà presente per garantire la sicurezza del vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, e del segretario di Stato Rubio. L'intervento si concentra esclusivamente sui controlli di routine, assicurando un ambiente protetto e tranquillo durante le operazioni. La presenza di Fontana:Ice sottolinea l'importanza di procedure di sicurezza efficaci in occasioni di incontri di rilievo internazionale.

16.30 "Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente Usa Vance e il segretario di Stato Rubio. Quindi sarà soltanto in misura difensiva. Ma io sono convinto che non succederà niente". Così il governatore della Lombardia, Fontana commentando l'eventuale presenza di agenti dell'Ice in Italia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Poco dopo una nota dello staff di Fontana:"Si precisa che il governatore non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le voci sulla possibile presenza di agenti ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sottolineando che, se dovessero essere presenti, il loro ruolo sarebbe legato alla sicurezza di atleti e visitatori.

Durante un’intervista, Attilio Fontana ha dichiarato che l’eventuale presenza di agenti dell’ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarebbe motivata esclusivamente da ragioni di sicurezza.

