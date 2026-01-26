Fontana abbandonata al Parco Ilaria Alpi

Nel Parco Ilaria Alpi a Badia a Settimo, Scandicci, si segnala da tempo una condizione di abbandono e degrado. La situazione richiede attenzione e interventi per garantire sicurezza e fruibilità agli utenti. È importante sensibilizzare le autorità competenti affinché si adottino le misure necessarie per il recupero e la tutela di questo spazio pubblico.

Segnalo una situazione di degrado che da anni riguarda il Parco Ilaria Alpi, a Badia a Settimo (Scandicci). La fontana presente nel parco è stata dismessa durante il periodo Covid e, a distanza di anni, versa ancora in uno stato di completo abbandono. L’area non è mai stata riqualificata né restituita alla cittadinanza con una nuova funzione, nonostante si tratti di uno spazio centrale e molto frequentato. Nel tempo si è parlato genericamente dell’installazione di un gazebo, ma senza che ad oggi siano seguiti interventi concreti. Nel frattempo la struttura resta inutilizzata, con evidenti criticità dal punto di vista del decoro urbano e della sicurezza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su parco ilaria Sosta selvaggia, l’incubo: "Via Ilaria Alpi ingestibile" Nel quartiere residenziale di Guastalla, nella zona ospedaliera, si moltiplicano le proteste per la sosta selvaggia di numerose auto durante l'orario di uscita degli studenti dagli istituti superiori di Pieve. Degrado vicino al parco: "Auto abbandonata da mesi, bivacchi notturni e rifiuti" Un lettore segnala un veicolo abbandonato da mesi in via Alfredo Badiali, accanto al supermercato Lidl. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su parco ilaria Argomenti discussi: Borghesiana, il parco di via Novara di Sicilia nel degrado: scatta l'interrogazione per assegnarlo al VI municipio. Fontana abbandonata al Parco Ilaria AlpiSegnalo una situazione di degrado che da anni riguarda il Parco Ilaria Alpi, a Badia a Settimo (Scandicci). La fontana presente nel parco è stata dismessa durante il periodo Covid e, a distanza di ann ... firenzetoday.it Parco Buozzi a Barga. Via al restauro della fontana. Un intervento da 30mila euroIl Comune ha ottenuto un finanziamento dall’Autorità Idrica Toscana di oltre 24mila euro. I lavori saranno portati a termine con risorse proprie dell’amministrazione . Sono stati affidati i lavori per ... lanazione.it Sulla Gazzetta di Parma un' ampia intervista a Ilaria Pastore, firmata Pietro Amendola. A Parma | Parco Ducale, 1 | Teatro al Parco TOMBOLA! Una questione di numeri Debutto nazionale l' 11/ 01/ 2026 di e con Ilaria Margherita Pastore e Tiziana Francesca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.