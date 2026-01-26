Nel match di hockey su strada, il Follonica affronta il Trissino al Capannino, terminato con il punteggio di 3-7. Nonostante la sconfitta, la squadra si è presentata senza timori, rispondendo con impegno alle offensive della formazione vicentina. La partita ha mostrato l'impegno del Follonica nel confronto con una delle squadre più quotate del campionato.

HOCKEY A1 Una sconfitta onorevole per il Follonica (3-7 il finale) contro il Trissino al Capannino. Follonica parte senza timori reverenziali e risponde colpo su colpo alle avanzate della corazzata vicentina. Due sono le parate di Sgaria su Francesco Banini e anche sul rigore tirato da Vega (parato). Il Trissino ci prova dopo il blu (evitabile) di Davide Banini ma sbatte sui gambali di un Mugnaini in serata di grazia. E’ lo stesso giovane portiere che riesce a fermare le incursioni di Cocco, Alvarinho e Malagoli. Ma il Follonica non arretra e punge con Fantozzi (bella parata di Sgaria). E’ solo una disattenzione fatale che permette al Trissino di sfondare con Malagoli dopo una bella triangolazione con Cocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Follonica, niente da fare. Trissino dilaga al Capannino

Follonica, niente da fare. Trissino dilaga al Capannino

