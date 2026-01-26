A Marsala, un giovane di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire alla polizia, aggredendo gli agenti e finendo in mare. L'intera vicenda si è conclusa con il suo salvataggio e successivo arresto. La vicenda evidenzia i rischi e le conseguenze di comportamenti irresponsabili durante i controlli di polizia.

Fermato un giovane tunisino di 20 anni a Marsala dopo una serie di episodi violenti culminati con una fuga in mare e il salvataggio da parte della Polizia di Stato. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. L’intervento della Polizia e la segnalazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio nei pressi del parcheggio comunale “Salato” in Piazzale On. Giovanni Genna, a Marsala. Intorno alle 17:20, una Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza è intervenuta in seguito alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un individuo, apparentemente extracomunitario, che disturbava i passanti con atteggiamenti molesti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Folle fuga dall'auto della polizia a Marsala finisce in mare, 20enne rischia la vita: salvato e arrestato

