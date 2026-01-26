Folla al corteo per chiedere la pace a Gaza

Una manifestazione ha riunito cittadini e rappresentanti istituzionali per chiedere la pace a Gaza. Erano presenti i sindaci di 14 Comuni, studenti di diverse età e famiglie con bambini, che hanno partecipato al corteo in modo pacifico. L’evento ha rappresentato un momento di solidarietà e di appello alla ricerca di soluzioni pacifiche per il conflitto in corso.

C'erano i sindaci di 14 Comuni. Delegazioni di studenti, dalle elementari alle superiori. Famiglie con bambini. Rappresentanti di associazioni di volontariato, delle parrocchie e una delegazione della Lega culturale islamica italo araba. Tutti insieme per chiedere la pace. Grande partecipazione sabato sera alla Fiaccolata per la pace organizzata dal Comune di Rho, il Coordinamento Pace in Comune, il Consiglio Cittadino Migranti Rho e l'Associazione Multiculturale Oasi. Il tema dell'edizione 2026 è stato " Casa: sorgente di pace, vittima di guerra " che è stato anche al centro di un convegno in auditorium prima del corteo.

