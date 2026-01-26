FOCUS PASSION | Pallavolo Alfieri e Calcio Ruffini | sport formazione e comunità in azione

In questo episodio di FOCUS PASSION, esploriamo le realtà sportive di Pallavolo Alfieri e Calcio Ruffini. Due ambienti che, attraverso sport, formazione e valori condivisi, promuovono lo sviluppo personale, l’educazione e il senso di comunità. Un’occasione per conoscere come lo sport possa essere strumento di crescita e integrazione.

In questo nuovo episodio di FOCUS PASSION incontriamo due realtà sportive che dimostrano come passione, sport e comunità possano trasformarsi in crescita personale, educazione e senso di appartenenza. Pallavolo Alfieri – Cagliari, con Piergiorgio Bittichesu, racconta una storia lunga oltre 40 anni: dalla crescita del settore giovanile alla prima squadra che dalla stagione 20252026 militerà in Serie B1, rappresentando il Sud Sardegna ai massimi livelli del volley femminile. La AYA – Alfieri Young Academy garantisce un percorso educativo e inclusivo per le giovani atlete, valorizzando talento, rispetto delle regole e responsabilità personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

