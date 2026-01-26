Focene celebra Sant’Antonio Abate | torna la Benedizione degli Animali
Focene si prepara a celebrare Sant’Antonio Abate con la tradizionale Benedizione degli Animali, in programma l’8 febbraio lungo viale di Focene. L’evento, promosso dalla Pro Loco Focene APS con il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un momento di condivisione e rispetto per gli animali, mantenendo viva questa antica tradizione che coinvolge la comunità locale.
Fiumicino, 26 gennaio 2026 – Una tradizione che resiste al tempo e continua a riunire la comunità. L’8 febbraio, in viale di Focene, si terrà la tradizionale “ Benedizione degli Animali di Sant’Antonio Abate ”, iniziativa organizzata dalla Pro Loco Focene APS con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Passeggiata a cavallo sulla spiaggia. Il programma della giornata prevede, alle ore 10:00, una passeggiata a cavallo lungo la spiaggia, con partenza dal piazzale della scuola. Il corteo equestre attraverserà il litorale di Focene per poi fare rientro nello stesso piazzale intorno alle ore 12:00. A seguire prenderà il via la cerimonia ufficiale per la benedizione dei cavalli, momento centrale dell’evento, legato alla figura di Sant’Antonio Abate, tradizionalmente protettore degli animali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
