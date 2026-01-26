Fly Products è un’azienda specializzata nella produzione di veicoli leggeri, con un focus sulla qualità e l’affidabilità. Fondato da Enrico Vignini, appassionato di volo libero e istruttore, il team si dedica a offrire soluzioni innovative per chi desidera decollare in sicurezza. Con un’esperienza consolidata nel settore, Fly Products si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’impegno nel garantire prodotti conformi agli standard di sicurezza.

ALLA FLY PRODUCTS il cielo non è mai abbastanza. Il titolare della Fly Products è Enrico Vignini, appassionato di volo e istruttore di volo libero. "L’azienda è nata nel 1996, in seguito alla mia attività di istruttore di volo a Castelluccio di Norcia, in provincia di Perugia, dove organizzavamo corsi di parapendio e deltaplano, velivoli senza motore. Poi abbiamo pensato di far volare le persone anche in pianura. Posso dire che siamo stati i primi a volare con mezzi realizzati in questo modo, scoprendo una facilità e una praticità di volo senza eguali. Da lì è nata la volontà di condividere questa passione e promuovere questi mezzi prima in Italia e poi anche all’estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fly Products, decollo riuscito. Dentro l’azienda specializzata nei veivoli leggeri

Leggi anche: Ita Airways vede il pareggio: "Decollo riuscito, saliamo in quota"

Leggi anche: Sgominata banda specializzata nei furti d’auto: cinque arresti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Fly Products, decollo riuscito. Dentro l’azienda specializzata nei veivoli leggeri.

Tecnico Turismo: apri la mente, ti aspettiamo per il decollo - facebook.com facebook