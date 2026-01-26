Florenzi | Maignan ha tenuto a galla il Milan ma non è un caso che sia secondo
Alessandro Florenzi ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando il ruolo di Maignan nel mantenere il risultato in equilibrio. Tuttavia, ha evidenziato che il secondo posto del Milan non è casuale, riflettendo sulla solidità complessiva della squadra e sulle prestazioni finora fornite. Le parole dell’ex terzino offrono uno sguardo obiettivo sulla prestazione del Diavolo e sulla posizione in classifica.
"L'obiettivo della Roma è chiaro, ed è quello di entrare nelle prime quattro in campionato. Al momento ti dico che Roma, Juventus e Napoli si giocano il terzo e il quarto posto. Sono tutte lì. Il Napoli sembra essere un po' scarico, ma è decimato. Ai punti sembra quella che ne ha di meno, ma conosco bene Conte e difficilmente mollerà di un centimetro". LEGGI ANCHE: Jimenez e Chukwueze convincono: il Milan sorride. Abate rilancia Zeroli. I giocatori in prestito Alessandro Florenzi parla così a Sky Sport della corsa al quarto posto. Dopo Roma-Milan 1-1 l'ex terzino rossonero ha aggiunto: "Il primo tempo della Roma è stato devastante, è mancato veramente solo il gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»
Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida.
Allegri: "Maignan ci ha tenuto in piedi. Guadagnato un punto sul Napoli e tenuto la Roma a -4"
Il tecnico del Milan, Allegri, ha sottolineato l'importanza delle parate di Maignan nel pareggio con il Napoli, che ha permesso ai rossoneri di guadagnare un punto e mantenere la distanza dalla Roma.
Allegri dopo il pari in Roma-Milan: Maignan ci ha tenuto in piedi. Quando pensavamo di poter vincere, c'è stato il rigoreSERIE A - È un Allegri non proprio soddisfatto quello dell'Olimpico, per il pareggio maturato contro la Roma. Nel primo tempo si è fatto tanta fatica e, infatti ... eurosport.it
Maignan resta il leader ma all'Olimpico si arrabbia: «Il rigore? Cosa deve fare Bartesaghi, si taglia il braccio?»La parata surreale di Maignan sulla conclusione ravvicinata di Celik ha confermato – senza che ce ne fosse bisogno – quanto ... msn.com
Al termine della partita, il popolo giallorosso, attraverso i più noti social network, ha commentato l’esito dell’incontro: C'è chi non contento scrive: "Pareggio inutile". Chi commenta: "Che goduria vedere Maignan che piange per il rigore". E chi comment - facebook.com facebook
