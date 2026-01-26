Alessandro Florenzi ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando il ruolo di Maignan nel mantenere il risultato in equilibrio. Tuttavia, ha evidenziato che il secondo posto del Milan non è casuale, riflettendo sulla solidità complessiva della squadra e sulle prestazioni finora fornite. Le parole dell’ex terzino offrono uno sguardo obiettivo sulla prestazione del Diavolo e sulla posizione in classifica.

"L'obiettivo della Roma è chiaro, ed è quello di entrare nelle prime quattro in campionato. Al momento ti dico che Roma, Juventus e Napoli si giocano il terzo e il quarto posto. Sono tutte lì. Il Napoli sembra essere un po' scarico, ma è decimato. Ai punti sembra quella che ne ha di meno, ma conosco bene Conte e difficilmente mollerà di un centimetro". LEGGI ANCHE: Jimenez e Chukwueze convincono: il Milan sorride. Abate rilancia Zeroli. I giocatori in prestito Alessandro Florenzi parla così a Sky Sport della corsa al quarto posto. Dopo Roma-Milan 1-1 l'ex terzino rossonero ha aggiunto: "Il primo tempo della Roma è stato devastante, è mancato veramente solo il gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Florenzi: "Maignan ha tenuto a galla il Milan, ma non è un caso che sia secondo"

