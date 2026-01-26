Flai Cgil Sicilia chiede misure concrete per supportare pescatori e agricoltori

Flai Cgil Sicilia richiede interventi concreti per sostenere pescatori e agricoltori colpiti da danni alle attrezzature e infrastrutture. Le recenti distruzioni di barche, reti e approdi nei litorali di Messina, Catania e Siracusa rendono urgente un sostegno efficace per il ripristino delle attività e la ripresa economica delle comunità coinvolte.

Barche, reti, approdi, distrutti: passerà tempo prima che i pescatori siciliani dei litorali di Messina, Catania Siracusa e non solo, possano tornare alle loro attività. Analogamente nelle campagne, dove intere colture sono distrutte. E' quanto rileva la Flai Cgil Sicilia che, con il segretario generale Tonino Russo, chiede che “non ci si dimentichi dei lavoratori, assicurando aiuti concreti ai pescatori in attesa che ci siano le condizioni per riprendere le attività e altrettanto per i lavoratori agricoli”. Per questi ultimi, in particolare, Russo chiede che ci sia “la conferma del numero di giornate dell’anno scorso, per assicurare non solo reddito ma anche contributi previdenziali e integrazioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Agricoltori e pescatori greci bloccano il porto commerciale di VolosAgricoltori e pescatori greci hanno bloccato il porto di Volos e diverse strade, protestando contro i ritardi nei sussidi europei causati da una frode.

Leggi anche: Mutti a Collecchio, la Flai Cgil elegge tre Rsu su sei

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Caporalato in agricoltura, la Cgil chiede l'attivazione dei tavoli territorialiCgil in campo contro il caporalato, con un presidio organizzato dalla Flai davanti alla Prefettura di Pordenone. Obiettivo, chiedere l'attivazione dei tavoli territoriali della Rete del lavoro ... rainews.it

NOTA FLAI CGIL PUGLIA, CGIL FOGGIA E FLAI CGIL FOGGIA SU MORTE BRACCIANTE A TORRETTA ANTONACCI facebook

Ue-Mercosur, Cgil e Flai: Lo stop del Parlamento Ue è una buona notizia, servono garanzie su lavoro e salute x.com