Fisioterapista romana ammazzata a colpi di lupara | ergastolo all’ex Il vocale del killer | Ho visto il sangue che schizzava

La vicenda riguarda l’omicidio di Manuela Petrangeli, fisioterapista romana, avvenuto il 4 luglio 2024. L’ex compagno, Gianluca Molinaro, è stato condannato all’ergastolo per averla uccisa con un fucile a canne mozze. La sentenza si basa sulle prove raccolte, incluso un vocale del killer che descrive dettagliatamente l’atto violento.

Condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro, l’uomo che il 4 luglio 2024 ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze contro la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli uccidendola. La sentenza è stata emessa dai giudici della Prima Corte di Assise di Roma dopo quattro ore di camera di consiglio. ”Manuela era una donna forte, solare, determinata che è stata barbaramente uccisa, strappata ai suoi affetti più cari per mano del padre di suo figlio, Gianluca Molinaro, un uomo vittima di sé stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile”, aveva sottolineato lo scorso 25 novembre il pubblico ministero nel corso della requisitoria con cui aveva sollecitato la condanna all’ergastolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

