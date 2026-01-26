Firenze va a 21 chilometri orari Cinque giorni in coda all’anno Ottobre il mese nero delle file

A Firenze, la velocità media di circolazione è di circa 21 kmh, con cinque giorni all’anno in cui le code sono particolarmente intense. In media, un automobilista locale trascorre circa 113 ore annuali in coda, equivalenti a circa 4 giorni e 17 ore. Questo tempo si traduce in un’occasione persa per viaggi, relax o cultura, con un incremento di circa un’ora e sedici minuti rispetto all’anno precedente, evidenziando l’impatto delle congestioni sulla quotidianità in città.

Un automobilista fiorentino trascorre in coda circa 113 ore l'anno. Sono in tutto 4 giorni e 17 ore. Il tempo cioè di una minicrociera Genova-Marsiglia-Barcellona-Palma di Maiorca, di sei viaggi in macchina andata e ritorno da piazza Beccaria a Istanbul, di settanta film visti in televisione (a proposito rispetto al 2024 ce ne siamo persi uno in più visto che l'incremento di tempo speso negli ingorghi cittadini nel 2025 è stato di un'ora e 16 minuti in più). Il dato, insieme a tanti altri, si evince spulciando le statistiche del Tom Tom Traffic Index, l'indice che analizza il traffico di 500 città in 62 Paesi del mondo.

