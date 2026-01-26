Firenze un giorno nel pallone

Da ilfoglio.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la passerella pedonale temporanea di Ponte al Pino ha attirato l’attenzione per un giorno. Per 24 ore, questa struttura è diventata il punto di riferimento della città, offrendo un passaggio sicuro e funzionale. Un intervento che, seppur breve, ha evidenziato l’importanza di soluzioni temporanee per la mobilità urbana e la gestione delle esigenze dei cittadini.

La passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino è stata, almeno per 24 ore, l’opera più nota del paese. È andato tutto bene, è stata installata e il traffico ferroviario è ripreso. Il caos previsto è stato attutito da una comunicazione che ha superato i confini cittadini, impossibile fare altrimenti, anche perché l’impatto è stato totale: blocco completo del transito da Firenze tra nord e sud.   Più pioggia che auto. Le polemiche non sono mancate, come avevano paventato i più pessimisti, ma Palazzo Vecchio ha tenuto, almeno sul fronte stradale. Gli appelli reiterati della Giunta a evitare l’auto hanno funzionato e la pioggia fitta non ha peggiorato la situazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

firenze un giorno nel pallone

© Ilfoglio.it - Firenze, un giorno nel pallone

Leggi anche: Un anno fa a Firenze l’incubo Bove. Ora Edo sogna il pallone

Leggi anche: Accoltellata dall'ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne, lei l'aveva già denunciato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Calcio - Solbiatese, una coppa nella calza della befana

Video Calcio - Solbiatese, una coppa nella calza della befana?

Argomenti discussi: Firenze in un giorno? Duomo, colazione da Scudieri, foto davanti Ponte Vecchio, pranzo dal Latini: così il peso degli algoritmi crea il mangificio nelle città; Giornata della Memoria al Museo Novecento, Murate Art District e Memoriale delle deportazioni; Vacanze Gs. Lasciamoci scolpire, come i Prigioni; Diverse iniziative in programma per il Giorno della Memoria a Firenze.

firenze un giorno nelChiude un tratto di via Firenze per lavori alla rete fognariaPer lavori alla rete fognaria, nel tratto di via Firenze compreso tra la rotonda del 100 km del Passatore e l’intersezione via Firenze/via Bertoni, dalle ore 8.30 del giorno 28 alle 17 di venerdì 30 g ... ravennawebtv.it

firenze un giorno nelGiorno della memoria, l'Ateneo di Firenze ricorda Dalla VoltaMartedì 27 gennaio alle 9 l'Università di Firenze, in occasione del Giorno della memoria, organizza nell'aula magna del rettorato in piazza San Marco la lettura teatrale 'Un professore ad Auschwitz': ... ansa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.