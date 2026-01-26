A Firenze, la passerella pedonale temporanea di Ponte al Pino ha attirato l’attenzione per un giorno. Per 24 ore, questa struttura è diventata il punto di riferimento della città, offrendo un passaggio sicuro e funzionale. Un intervento che, seppur breve, ha evidenziato l’importanza di soluzioni temporanee per la mobilità urbana e la gestione delle esigenze dei cittadini.

La passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino è stata, almeno per 24 ore, l’opera più nota del paese. È andato tutto bene, è stata installata e il traffico ferroviario è ripreso. Il caos previsto è stato attutito da una comunicazione che ha superato i confini cittadini, impossibile fare altrimenti, anche perché l’impatto è stato totale: blocco completo del transito da Firenze tra nord e sud. Più pioggia che auto. Le polemiche non sono mancate, come avevano paventato i più pessimisti, ma Palazzo Vecchio ha tenuto, almeno sul fronte stradale. Gli appelli reiterati della Giunta a evitare l’auto hanno funzionato e la pioggia fitta non ha peggiorato la situazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Firenze, un giorno nel pallone

Leggi anche: Un anno fa a Firenze l’incubo Bove. Ora Edo sogna il pallone

Leggi anche: Accoltellata dall'ex marito a Firenze nel giorno contro la violenza sulle donne, lei l'aveva già denunciato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Calcio - Solbiatese, una coppa nella calza della befana

Argomenti discussi: Firenze in un giorno? Duomo, colazione da Scudieri, foto davanti Ponte Vecchio, pranzo dal Latini: così il peso degli algoritmi crea il mangificio nelle città; Giornata della Memoria al Museo Novecento, Murate Art District e Memoriale delle deportazioni; Vacanze Gs. Lasciamoci scolpire, come i Prigioni; Diverse iniziative in programma per il Giorno della Memoria a Firenze.

Chiude un tratto di via Firenze per lavori alla rete fognariaPer lavori alla rete fognaria, nel tratto di via Firenze compreso tra la rotonda del 100 km del Passatore e l’intersezione via Firenze/via Bertoni, dalle ore 8.30 del giorno 28 alle 17 di venerdì 30 g ... ravennawebtv.it

Giorno della memoria, l'Ateneo di Firenze ricorda Dalla VoltaMartedì 27 gennaio alle 9 l'Università di Firenze, in occasione del Giorno della memoria, organizza nell'aula magna del rettorato in piazza San Marco la lettura teatrale 'Un professore ad Auschwitz': ... ansa.it

Da qualche giorno sulla scrivania dell’ufficio Statistica del Comune di Firenze c’è una nuova mappa redatta dall’Istat che riporta le aree della città con elevato disagio economico e sociale. È il risultato di una prima sperimentazione frutto di alcuni anni di ricerc facebook

Firenze, il giorno X di ponte al Pino: ferrovie interrotte, viabilità stravolta, bus deviati (tutte le informazioni) x.com