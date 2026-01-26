Firenze successo per lo spettacolo ‘In Carrozza con Mozart’

Lo spettacolo “In Carrozza con Mozart – Il viaggio in Italia attraverso le lettere” si è svolto il 24 gennaio al Teatro Cantiere Florida di Firenze, in occasione del 270° anniversario della nascita del compositore. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e interessato, evidenziando l’interesse per la vita e le opere di Wolfgang Amadeus Mozart. Un momento di riflessione culturale che ha riscosso consenso tra gli spettatori presenti.

Firenze, 26 gennaio 2026 - Sabato 24 gennaio presso il Teatro Cantiere Florida di Firenze, un pubblico attento e partecipe ha decretato il successo allo spettacolo “In Carrozza con Mozart – Il viaggio in Italia attraverso le lettere”, realizzato in occasione del 270esimo anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. La serata è stata dedicata all’Associazione Toscana Tumori, per conto della quale ha portato il suo saluto il dottor Giuseppe Di Prima. Le attrici Elena Paglicci e Irene Pieraccini hanno estratto dall’ epistolario della famiglia Mozart il racconto del primo viaggio in Italia compiuto dal quattordicenne Wolfgang con il padre Leopold, intrecciandolo con i riferimenti alla società del tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

