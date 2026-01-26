Firenze | rifiuti e baracche in fiamme all’ex Poderaccio

Da firenzepost.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, all'ex Poderaccio, si stanno svolgendo interventi di bonifica a causa di rifiuti e baracche incendiate. Durante le operazioni sono state trovate diverse bombole di gas GPL, che richiedono particolare attenzione per garantire la sicurezza dell'area e delle persone coinvolte. Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurare il ripristino delle condizioni di normalità.

FIRENZE – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 11 di oggi, 26 gennaio 2026, nel comune di Firenze in via dell’Isolotto dopo la zona dell’ex campo nomadi, per un incendio di baracche e masserizie di rifiuti. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte. L’incendio, fanno sapare i vigili del fuoco, è sotto controllo. Sono in corso le operazioni di bonifica durante le quali sono state rinvenute diverse bombole di gas gpl. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze rifiuti e baracche in fiamme all8217ex poderaccio

© Firenzepost.it - Firenze: rifiuti e baracche in fiamme all’ex Poderaccio

Baracche e rifiuti in fiamme all’IsolottoQuesta mattina a Firenze, in via dell’Isolotto, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e rifiuti nelle vicinanze dell’ex campo nomadi.

Firenze, incendio sotto il Viadotto dell’Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla cittàOggi a Firenze, sotto il Viadotto dell’Indiano, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e masserizie di persone senza fissa dimora.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Firenze come Varanasi Vol. II: sotto al Ponte all'Indiano, tra gli slum della nuova Calcutta con vista sull'inferno; L'ex depuratore di Tor Bella Monaca è di nuovo invaso da baracche e rifiuti; Incendio masserizie e baracche sotto ponte all'Indiano a Firenze, alzata colonna fumo; Fiamme nelle baracche di fortuna sotto il viadotto dell’Indiano.

firenze rifiuti e baraccheBaracche e rifiuti in fiamme all’IsolottoIl rogo è stato messo sotto controllo e sono iniziate le operazioni di bonifica. Trovate numerose bombole di gas Gpl ... lanazione.it

firenze rifiuti e baraccheIncendio nell'ex campo nomadi all'Isolotto, baracche e rifiuti in fiammeIntervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 11 in zona Isolotto a Firenze. L'operazione ha permesso di domare un incendio scoppiato nell'ex campo ... gonews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.