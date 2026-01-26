Firenze | rifiuti e baracche in fiamme all’ex Poderaccio

A Firenze, all'ex Poderaccio, si stanno svolgendo interventi di bonifica a causa di rifiuti e baracche incendiate. Durante le operazioni sono state trovate diverse bombole di gas GPL, che richiedono particolare attenzione per garantire la sicurezza dell'area e delle persone coinvolte. Le autorità continuano a monitorare la situazione per assicurare il ripristino delle condizioni di normalità.

FIRENZE – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 11 di oggi, 26 gennaio 2026, nel comune di Firenze in via dell'Isolotto dopo la zona dell'ex campo nomadi, per un incendio di baracche e masserizie di rifiuti. Sul posto stanno operando una squadra e un'autobotte. L'incendio, fanno sapare i vigili del fuoco, è sotto controllo. Sono in corso le operazioni di bonifica durante le quali sono state rinvenute diverse bombole di gas gpl.

Baracche e rifiuti in fiamme all'Isolotto

Firenze, incendio sotto il Viadotto dell'Indiano: in fiamme baracche di senza fissa dimora. Colonna di fumo sulla città

