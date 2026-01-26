Firenze in scena ‘Il birraio di Preston’ di Andrea Camilleri

A Firenze, il Teatro Puccini ospiterà le rappresentazioni di

Firenze, 26 gennaio 2026 - Dopo il successo riscosso nei principali teatri italiani, "Il birraio di Preston" prodotto da Marche Teatro approda a Firenze sul palco del Teatro Puccini venerdì 30 e sabato 31 gennaio. Tratto da uno dei romanzi più amati e divertenti di Andrea Camilleri, lo spettacolo è un turbine di equivoci, satira e lingua siciliana, capace di restituire intatta l'ironia e la profondità dell'autore siciliano. Tratto dal romanzo di Andrea Camilleri pubblicato da Sellerio editore, riduzione teatrale di Andrea Camilleri – Giuseppe Dipasquale, regia di Giuseppe Dipasquale, scene di Antonio Fiorentino, costumi ripresi da Stefania Cempini e Fabrizio Buttiglieri da un’idea di Gemma Spina, con Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi e con Gabriella Casali, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Federica Gurrieri, Paolo La Bruna, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Santi, Vincenzo Volo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

