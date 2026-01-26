Oggi a Firenze si svolge una messa in ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La cerimonia si tiene nel Duomo e sarà trasmessa in diretta streaming. Un momento di commemorazione per onorare la memoria di una figura importante nel mondo del calcio e della città. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento.

FIRENZE – Oggi, 26 gennaio 2026, è il giorno dell’ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso. Alle 18 in Duomo sarà celebrata la messa di commemorazione per il presidente della Fiorentina, scomparso lo scorso 16 gennaio a New York. La città, i tifosi e le istituzioni si stringono attorno alla famiglia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina, messa in ricordo di Rocco Commisso: diretta streaming della cerimonia in Duomo

Approfondimenti su rocco commisso

Oggi Firenze rende omaggio a Rocco Commisso con una cerimonia in Duomo, un momento di riflessione e rispetto per il presidente della Fiorentina.

Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su rocco commisso

Argomenti discussi: Commisso: il 26 gennaio la messa in Duomo a Firenze; Fiorentina, mercoledì a New York i funerali di Commisso. La squadra in campo con lutto al braccio e maglia celebrativa; L'ultimo saluto a Rocco Commisso: ecco quando si celebreranno le esequie; L'ultimo saluto a Commisso nel suo New Jersey. E una cerimonia in Duomo a Firenze.

Firenze, la cerimonia in ricordo di Commisso in Duomo: Ciao Rocco, il tributo del calcio e della città al presidente della FiorentinaLa scomparsa del patron viola: dopo i funerali e la tumulazione negli Usa, c’è la celebrazione in Italia. Presente la famiglia, con in testa la moglie Catherine. Tante le autorità civili, presente il ... lanazione.it

Firenze saluta Rocco Commisso: messa di commemorazione in DuomoAlle 18 in Cattedrale il tributo al presidente della Fiorentina, presenti la moglie Catherine, i figli Joseph e Marisa e tutte le squadre del settore giovanile. controradio.it

Firenze e la Fiorentina salutano Rocco Commisso con 'Sarà per Te' di Francesco Nuti e 'Tears in Heaven' di Eric Clapton. Dolce e straziante, quel che la musica può fare al cuore. Un momento fortissimo. x.com

Agenzia di Stampa ITALPRESS. . A New York si è tenuto l'ultimo saluto a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso all'età di 76 anni. La cerimonia funebre si è svolta alla St. Patrick's Cathedral, sulla Fifth Avenue: oltre alla famiglia, a partire dall - facebook.com facebook