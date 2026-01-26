Fiorentina messa in ricordo di Rocco Commisso | diretta streaming della cerimonia in Duomo

Oggi a Firenze si svolge una messa in ricordo di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La cerimonia si tiene nel Duomo e sarà trasmessa in diretta streaming. Un momento di commemorazione per onorare la memoria di una figura importante nel mondo del calcio e della città. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento.

FIRENZE – Oggi, 26 gennaio 2026, è il giorno dell'ultimo saluto di Firenze a Rocco Commisso. Alle 18 in Duomo sarà celebrata la messa di commemorazione per il presidente della Fiorentina, scomparso lo scorso 16 gennaio a New York. La città, i tifosi e le istituzioni si stringono attorno alla famiglia.

Firenze, la cerimonia in ricordo di Commisso in Duomo: “Ciao Rocco”, il tributo del calcio e della città al presidente della Fiorentina

Oggi Firenze rende omaggio a Rocco Commisso con una cerimonia in Duomo, un momento di riflessione e rispetto per il presidente della Fiorentina.

Fiorentina: Catherine Commisso e il figlio Giuseppe arrivati a Firenze. Lunedì messa in Duomo per Rocco

Catherine Commisso e il figlio Giuseppe sono arrivati a Firenze, dove lunedì parteciperanno alla messa in Duomo dedicata a Rocco Commisso.

Argomenti discussi: Commisso: il 26 gennaio la messa in Duomo a Firenze; Fiorentina, mercoledì a New York i funerali di Commisso. La squadra in campo con lutto al braccio e maglia celebrativa; L'ultimo saluto a Rocco Commisso: ecco quando si celebreranno le esequie; L'ultimo saluto a Commisso nel suo New Jersey. E una cerimonia in Duomo a Firenze.

