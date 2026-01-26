Il mercato della Fiorentina si concentra sulla ricerca di un nuovo difensore, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. Dopo le dichiarazioni di Vanoli e le recenti prestazioni, si intensificano le voci su Dragusin come possibile rinforzo. La società continua a monitorare le opzioni disponibili, auspicando di concludere l’operazione nelle prossime settimane per migliorare la compattezza della squadra.

Firenze, 26 gennaio 2026 – La necessità di rinforzare la difesa è stata ribadita chiaramente da Paolo Vanoli al termine della gara contro il Cagliari. Al di là della singola disattenzione di Comuzzo in occasione del gol dei rossoblù, l’idea di inserire un nuovo centrale era già maturata dopo gli addii di Pablo Marí e Viti. Da diverse settimane la dirigenza è al lavoro per individuare il profilo giusto, ma nel frattempo diversi nomi inizialmente sondati sono stati progressivamente accantonati. Tra quelli rimasti sullo sfondo c’è Diogo Leite, difensore mancino dell’Union Berlino, con il contratto in scadenza a giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Continua la caccia al difensore. E se fosse Dragusin?

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Caccia al difensore. Settimana decisiva per Fortini
Nella settimana cruciale per la Fiorentina, l'attenzione si concentra sul reparto difensivo.

Fiorentina, "Il Colpo di Mezzanotte" - Ora serve il difensore. L'ultima idea è Niakaté
La Fiorentina lavora per rafforzare la rosa con un nuovo difensore, dopo aver già puntato su un centrocampista come Giovanni Fabbian.

