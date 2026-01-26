Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ricorda il rapporto con l’ex presidente Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio. In un’intervista, Comuzzo descrive Commisso come una figura paterna, sottolineando il supporto ricevuto in momenti difficili. La sua testimonianza offre uno sguardo sulla relazione umana e professionale tra il dirigente e il giocatore, in occasione della messa in Duomo dedicata alla memoria di Commisso.

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, racconta un aneddoto speciale che lo lega all'ex presidente Commisso, scomparso lo scorso 16 gennaio e oggi ricordato con una messa in Duomo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, Comuzzo: "Commisso era come un padre. Ho subito un lutto e mi è stato vicino"

Comuzzo omaggia Commisso: Persona splendida. Per me è stato un secondo padreTutta la squadra della Fiorentina era ovviamente presente alla Messa in suffragio di Rocco Commisso. A parlare con i media presenti, tra cui TMW, è. tuttomercatoweb.com

Commisso, il saluto della Fiorentina e il ricordo commovente di Comuzzo: chi c'era a FirenzeLa città dice addio al suo presidente con una messa in suffragio nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore: presente il club, dai dirigenti alla squadra, la famiglia, ex calciatori ma anche tanti tifo ... corrieredellosport.it

