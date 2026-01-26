La sfida tra Fiorentina e Como, in programma il 27 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta l’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia, che definirà le squadre qualificate ai quarti di finale. In questo articolo, troverai informazioni sulle formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, offrendo un quadro completo per chi desidera approfondire l’incontro.

Quello tra Fiorentina e Como è l’ultimo ottavo di finale nel programma della Coppa Italia e completerà così il tabellone dei quarti. Si gioca al Franchi in casa della Viola che è reduce dall’ennesima delusione stagionale del ko interno con il Cagliari in campionato. I toscani sono ancora in zona retrocessione e in questo momento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Como (Coppa Italia, 27-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Roma-Torino (Coppa Italia, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL'incontro tra Roma e Torino, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico.

Roma-Torino (Coppa Italia, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gasperini vuole i quarti di finaleLa sfida tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00 allo stadio Olimpico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Como: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni; Coppa Italia, Fiorentina-Como. Misure straordinarie di sicurezza per l’incontro del 27 gennaio 2026; Fiorentina-Como, Coppa Italia: provvedimenti straordinari per la sicurezza.

Fiorentina-Como (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronosticoLe informazioni sul match degli ottavi di finale della coppa nazionale. msn.com

Coppa Italia, Fiorentina-Como: orario, formazioni e dove vederla in tv: chi passa pesca il NapoliCoppa Italia 2025/26, Fiorentina-Como, sfida valida per gli ottavi di finale. La vincente affronterà il Napoli di Conte. Tutte le info sul match ... sport.virgilio.it

January summary: Cagliari, Genoa, Fiorentina, Como, Lecce, Roma. Rabiot Leao Nkunku De Winter Fullkrug Modric Fofana Saelemaekers x.com

Serie A: il Como umilia il Torino e vede la zona Europa, colpo del Cagliari che vince sul campo della Fiorentina, scialbo pareggio tra Lecce e Lazio facebook