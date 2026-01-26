Fiore Lega propone corsi di educazione civica | Inviteremo Valditara

Fiore, consigliere della Lega a Castelfiorentino, annuncia l’organizzazione di corsi di educazione civica, con l’intenzione di coinvolgere anche Valditara. Nel frattempo, Fiore ha denunciato presso i carabinieri un’aggressione subito da una quattordicenne, sottolineando l’importanza di interventi concreti per la sicurezza e l’educazione dei giovani. La proposta mira a promuovere valori civici e prevenire episodi di violenza tra i più giovani.

Sulla questione è intervenuto anche Angelo Fiore, consigliere comunale della Lega di Castelfiorentino, il quale ha fatto sapere di essersi recato dai carabinieri a denunciare l'aggressione subìta dalla quattordicenne. "Si tratta di un episodio che non può e non deve essere sottovalutato – ha dichiarato – le scuole devono rappresentare un presidio di sicurezza e tutela per tutti gli studenti, mentre assistiamo con crescente preoccupazione a episodi di violenza che, come dimostrano anche recenti fatti di cronaca nazionale, sembrano moltiplicarsi per futili motivi". Il rappresentante del Carroccio non ha nascosto l'eventualità di coinvolgere direttamente il ministro all'Istruzione, Giuseppe Valditara.

