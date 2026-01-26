Fiorano nel 2025 ancora più controlli e investimenti per la polizia locale

Nel 2025, il Comune di Fiorano Modenese ha rafforzato l’attività della Polizia locale attraverso investimenti mirati. Sono stati intensificati i controlli, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla tutela dell’ambiente e alla presenza sul territorio, per garantire un servizio più efficace e capillare ai cittadini.

Considerata la posizione centrale di Fiorano Modenese all’interno del distretto ceramico, nel corso del 2025 è stato potenziato in modo rilevante il monitoraggio dei mezzi pesanti. Il Comando fioranese si è dotato di nuova strumentazione tecnologica in grado di verificare con precisione tempi di guida e riposo, carichi e condizioni dei mezzi, garantendo maggiore sicurezza sulla rete stradale e anche concorrenza leale tra gli operatori del settore. Un’azione che, insieme ad altre, ha contribuito a un dato significativo: per il secondo anno consecutivo non si sono registrati incidenti stradali mortali sul territorio comunale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su fiorano controlli

Durante le festività, la polizia locale di Roma ha intensificato i controlli, denunciando 230 persone nel 2025 per il gioco delle campanelle e altre attività illecite.

Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su fiorano controlli

Argomenti discussi: Ferrari, svelata la SF-26: abitacolo tutto bianco; F1, Ferrari: la SF-26 debutta a Fiorano – IL VIDEO; Ferrari SF-26 svelata a Fiorano: tutte le novità tecniche della monoposto di Hamilton e Leclerc; Ecco la nuova Ferrari SF-26: un ritorno al passato. Vasseur: Inizio di un nuovo ciclo.

URP di Fiorano Modenese: crescono gli accessi e le segnalazioni dei cittadiniNel 2025 sono stati 10.851 gli accessi (fisici, telefonici e tramite email) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Fiorano Modenese, negli orari di apertura, con una media di circa ... sassuolo2000.it

La Ludoteca Barone Rosso cresce ancora: oltre 6.500 presenze nel 2025Nel 2025 la ludoteca comunale Barone Rosso di Fiorano Modenese ha registrato 6.504 presenze nei 175 giorni di apertura durante l’anno (erano 5.680 per 180 giorni di apertura nel 2024). Numeri in cre ... sassuolo2000.it

I controlli, concordati con i due presidi, sono poi proseguiti nell'area della stazione delle corriere, del parco Novi Sad e di piazzale Cittadella - facebook.com facebook