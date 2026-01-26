Film d’animazione sulla Shoah la Regione protagonista al parlamento europeo

Domani al Parlamento Europeo di Bruxelles sarà proiettato il cortometraggio animato “La storia di Sergio”, diretto da Rosalba Vitellaro. Realizzato con il supporto dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, il film affronta il tema della Shoah. La proiezione si inserisce nella seduta plenaria dedicata al Giorno della Memoria, offrendo un momento di riflessione e memoria attraverso un’animazione dedicata alla memoria storica.

Liberamente tratto dal romanzo di Andra e Tatiana Bucci con Alessandra Viola, il film racconta la vicenda di Sergio De Simone, bambino italiano deportato ad Auschwitz e poi trasferito nel campo di Neuengamme, ad Amburgo, dove fu tra i venti piccoli prigionieri scelti dal medico nazista Kurt Heissmeyer per esperimenti medici. Tutti furono uccisi nei sotterranei di una scuola di Amburgo, a pochi giorni dalla fine della guerra. Decenni dopo, il giornalista tedesco Günther Schwarberg e la moglie Barbara Hüsing restituirono un nome e una storia a quei bambini. “Questa iniziativa, realizzata con il coinvolgimento degli studenti siciliani, sottolinea l’importanza di mantenere viva, soprattutto tra le nuove generazioni, la memoria delle atrocità della Seconda guerra mondiale e della Shoah” afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Giornata della Memoria, film d'animazione con il sostegno della Regione al Parlamento europeoPer la Giornata della Memoria, domani al Parlamento europeo di Bruxelles sarà proiettato il cortometraggio d'animazione

Leggi anche: Passa al Parlamento europeo la controproposta Von der Leyen

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: 15 film d’animazione da non perdere nel 2026; Hexed, il nuovo film d’animazione Disney di Josie Trinidad e Jason Hand, svela la data di uscita; ChaiFlicks presenta il film d'animazione Survivor gratuitamente per 24 ore in occasione del Giorno della Memoria dell'Olocausto; ‘Arco’, in sala dal 12 marzo il film d’animazione candidato agli Oscar.

Arco – un’amicizia per salvare il futuro: il trailer del film candidato agli Oscar 2026I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection porta al cinema dal 12 marzo ARCO - UN'AMICIZIA PER SALVARE IL FUTURO ... cinefilos.it

Zootropolis 2 è il film d’animazione di maggior incasso di tutti i tempiZootropolis 2 incassa 1,7 mld: la Cina spinge il record e rilancia Disney. Scopri perché il mercato cinese è decisivo. cinefilos.it

Per celebrare del Giorno della Memoria, arriva al cinema dal 26 al 28 gennaio l'emozionante film di animazione #IlDonoPiùPrezioso. Il 27 Gennaio il regista Premio Oscar Michel Hazanavicius incontrerà gli studenti di tutta Italia, in un collegamento streaming facebook

Il 25 gennaio del 1961 usciva nelle sale un film d'animazione capace di stabilire un nuovo standard tecnico e narrativo, diventando patrimonio comune x.com