Filippo Magnini su Federica Pellegrini | Mi ha abbandonato nel momento più difficile Durante la vicenda doping non ha detto nulla pur sapendo che ero innocente

Filippo Magnini ha recentemente commentato il suo rapporto con Federica Pellegrini, sottolineando come si siano allontanati durante un periodo difficile legato alla vicenda doping, nonostante la sua innocenza. L’ex nuotatore ha anche parlato della sua relazione con Giorgia Palmas, conosciuta in un momento complicato della sua vita. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulle sfide personali e sui legami che si sono rafforzati nel tempo.

Ora, parlando con Silvia Toffanin, Magnini ha voluto precisare il senso delle parole che aveva pronunciato a Belve: «Non è il tempo con cui stai con una persona che determina se una storia è importante o no. A determinare se una persona è importante nella tua vita sono i fatti e le azioni». L'ex campione di nuoto - che ha affrontato una squalifica di quattro anni per tentato doping da cui è stato assolto nel 2020 - ha spiegato che Pellegrini lo ha abbandonato proprio nel momento del bisogno: «Se ripenso al doping, il mio periodo più difficile, io stavo ancora con Federica ed eravamo in casa insieme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

