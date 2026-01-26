Fight for Naples Mattia Palumbo De Vivo è campione italiano di K-1

Fight for Naples celebra i suoi protagonisti: Mattia Palumbo De Vivo si aggiudica il titolo di campione italiano di K-1, mentre Chiara D’Aniello vince il torneo di boxe. L’evento, tenutosi ad Edenlandia, ha visto protagonisti atleti di diverse discipline come kickboxing, boxe e Muay Thai, sottolineando l’importanza di queste arti marziali nel panorama sportivo italiano.

Kickboxing, boxe e Muay thai ad Edenlandia: Mattia Palumbo De Vivo è campione italiano di K-1. Chiara D'Aniello vince il torneo di boxe Fight for Naples. Si è conclusa al PalaEden di Edenlandia la settima edizione di Fight for Naples, patrocinata dalla Federazione Pugilistica italiana e da FederKombat, disputata davanti ad un folto pubblico di appassionati degli sport da combattimento. Tanti gli incontri di Boxe, Kickboxing e Muay Thai con il clou della serata che ha visto la vittoria di Mattia Palumbo De Vivo su M’Hamsi Monsef conquistando così il titolo italiano professionisti di Kickboxing WAKO PRO. 🔗 Leggi su 2anews.it

Edenlandia si prepara ad accogliere la sesta edizione di Fight For Naples, l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport da combattimento.

Fight for Naples ha recentemente attirato un ampio pubblico al PalaEden, offrendo uno spettacolo di alto livello negli sport di combattimento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

