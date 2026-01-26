FI Giovani presentato il nuovo coordinamento di Palmi guidato da Armando Melara

Nella cornice di Punta Piana, si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo coordinamento di Forza Italia Giovani a Palmi, guidato da Armando Melara. L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti regionali e provinciali del partito, confermando il rafforzamento della presenza territoriale di Forza Italia Giovani nella provincia di Reggio Calabria. Un momento di confronto e crescita per il movimento giovanile locale.

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso di riorganizzazione del partito sul territorio. Il commento del coordinatore regionale Federico Milia Prosegue il radicamento territoriale di Forza Italia Giovani nella provincia di Reggio Calabria. Nella suggestiva cornice di Punta Piana, si è tenuta sabato la presentazione ufficiale del nuovo coordinamento cittadino di Palmi, alla presenza dei vertici regionali e provinciali del partito. A guidare i giovani forzisti palmesi sarà Armando Melara, 26 anni, praticante avvocato e imprenditore. L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso di riorganizzazione del partito sul territorio, confermando la volontà di Forza Italia di puntare su una classe dirigente giovane e preparata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

