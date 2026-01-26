Festa Sant' Agata apprezzamento e partecipazione per i Matinée musicali a Palazzo degli Elefanti

L'edizione 2026 della Festa di Sant'Agata si arricchisce dei Matinée musicali a Palazzo degli Elefanti, organizzati dal Comune di Catania in collaborazione con il Comitato dei festeggiamenti agatini. Questi appuntamenti hanno riscosso un positivo riscontro, dimostrando l’interesse della comunità verso la tradizione e la musica, in un contesto di partecipazione e valorizzazione culturale della festa in onore della Patrona.

Apprezzamento e partecipazione per gli appuntamenti a Palazzo degli Elefanti con i Matinée musicali organizzati dal Comune di Catania, in sinergia con il Comitato dei festeggiamenti agatini, per l'edizione 2026 della Festa in onore della Patrona. L'iniziativa ha proposto domenica scorsa, con la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli ElefantiDomenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026. Festa di Sant’Agata: torna l’appuntamento con i Matinée Musicali in MunicipioIl 25 gennaio, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà il secondo appuntamento dei Matinée Musicali, promossi dal Comune di Catania in occasione della Festa di Sant’Agata. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sant’Agata in diretta su lasicilia.it, sui social e su Sicilia 242Quattro giorni di maratona per raccontare al mondo i momenti clou di una delle feste religiose più seguite in assoluto ... lasicilia.it Sant’Agata, 5 febbraio 2025/ Oggi si celebra la martire Patrona di Catania: la solenne festa per la SantaSant'Agata è la Patrona di Catania. Vergine e martire del III secolo, morì giovanissima e per lei la città di veste a festa per diversi giorni Ogni anno, il 5 febbraio, la Chiesa Cattolica celebra la ... ilsussidiario.net Una domenica in festa In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, l’associazione @asd_country_valley di Ferentino ha organizzato una mattinata a passeggio lungo le strade della città di Ferentino. Attraversando alcuni dei borghi facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.