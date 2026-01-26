Juan Carlos Ferrero, noto ex allenatore di Carlos Alcaraz, annuncia una nuova collaborazione nel mondo del golf. Dopo la separazione da Alcaraz all’inizio dell’anno, Ferrero si dedica ora a un nuovo progetto professionale, guidando il golfista Ayora. Questa scelta segna un importante passo nel suo percorso, evidenziando una continuità nel suo impegno nel settore sportivo e una volontà di esplorare nuove sfide.

(Adnkronos) – Juan Carlos Ferrero torna in pista. Lo storico, ma ormai ex, allenatore di Carlos Alcaraz, da cui si è separato a inizio anno per divergenze contrattuali, ha annunciato una nuova collaborazione. Ma dal tennis, il coach è passato al golf. Ferrero infatti allenerà, a sorpresa, il giovane golfista spagnolo Angel Ayora, con cui si concentrerà soprattutto sull'aspetto mentale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ferrero con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram: "Eccitato di annunciare una nuova collaborazione professionale per il 2026!", ha scritto, "lavorerò al fianco di Angel Ayora, un giovane golfista dalle grandi potenzialità, il suo allenatore Juan Ochoa e la sua squadra dirigenziale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tennis, Carlos Alcaraz si separa dopo 7 anni da FerreroCarlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero, suo coach per sette anni, a partire dal 2026.

Leggi anche: E se dopo la rottura con Alcaraz, Ferrero allenasse Sinner? Il coach spagnolo non lo esclude

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chi allenerà Ferrero? L'annuncio (a sorpresa) dopo Alcaraz; Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista Ayora; Juan Carlos Ferrero volta già pagina dopo Carlos Alcaraz: nuovo top nel mirino; Massimo Ferrero: Dopo il furto in casa ho il terrore. Bisogna rimettere i poliziotti in strada. Mi hanno rubato anche il telegatto e la...

Ferrero, nuova vita dopo Alcaraz: allenerà il golfista AyoraJuan Carlos Ferrero torna in pista. Lo storico, ma ormai ex, allenatore di Carlos Alcaraz, da cui si è separato a inizio anno per divergenze contrattuali, ha annunciato una nuova collaborazione. Ma da ... adnkronos.com

Juan Carlos Ferrero si riprende dopo Alcaraz: la sua nuova avventura inaspettata fa scalporeUn mese dopo la separazione da Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero sorprende il mondo del tennis annunciando una nuova sfida... lontano dai campi. Un mese dopo la sua improvvisa rottura con Carlos Alc ... msn.com

Ferrero avrebbe condotto un test in gran segreto, portando sugli scffali di alcuni supermercati la nuova Nutella Peanut. C'è chi l'ha già provata. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/nutella-peanut-arrivata-italia-riuscito-trovarla-provata-855455.htmlutm_mediu - facebook.com facebook