Fermato per un controllo mostra una patente fantasma | scatta la denuncia

Durante un normale controllo a Bologna, un uomo di 41 anni è stato denunciato per aver mostrato una patente di guida falsificata. L’intervento della polizia locale, avvenuto nel quartiere San Donato San Vitale, ha portato alla scoperta di un documento contraffatto, trasformando un semplice controllo in un procedimento penale. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e le conseguenze legali di eventuali falsificazioni.

Un normale controllo di polizia si è trasformato in un intervento per reati penali. È accaduto sabato scorso a Bologna, nel quartiere San Donato San Vitale, dove una pattuglia della polizia locale ha denunciato a piede libero un uomo di 41 anni per falsificazione della patente di guida. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un’auto con targa straniera per una verifica di routine. Fin dai primi istanti il conducente ha mostrato un evidente stato di agitazione, fornendo come documento di identità un permesso di soggiorno scaduto. Alla richiesta della patente di guida, l’uomo ha esibito una fotocopia di un documento emesso in Russia, dichiarando di aver smarrito l’originale e di non aver ancora presentato denuncia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

